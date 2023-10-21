Aliağa Petkimspor, Samsunspor'u mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son olarak deplasmanda Samsunspor'u 81-67 mağlup ederek arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, mücadeleyi 81-67 kazanarak üst üste ikinci galibiyet sevincini yaşadı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de yeni sezona çok iyi başladıklarını dile getirerek, "Ligin ilk dört haftası itibariyle çok iyi başladık, umarım bundan sonrasını aynı şekilde devam ettirebiliriz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maç planına çok sadık kaldık, maçın başından sonuna kadar. Özellikle çok fiziksel bir basketbol oynuyorlardı ve açık alanda çok iyi bir takımdılar. Onlara bu açık alanı vermedik ve fiziksel basketbola karşılık verebildik. Dolayısıyla bizim adımıza ligin başında deplasmanda alınmış çok önemli bir galibiyet. Bütün oyuncularımı ve teknik ekibi kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR