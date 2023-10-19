Aliağa Petkimspor, Samsunspor deplasmanında
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Aliağa Petkimspor, sezonun ilk 3 maçını 2 galibiyetle geçerek Play-Off hattına yerleşti. Şimdi ise Samsunspor deplasmanında galibiyet arayacak.
İZMİR,
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk 3 maçını 2 galibiyetle geçerek Play-Off hattına yerleşen Aliağa Petkimspor yarın Samsunspor deplasmanına çıkacak. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bu sezon 2 galibiyetini de evinde alan Aliağa ekibi Samsun önünde ilk kez deplasmanda da kazanmaya çalışacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor