Aliağa Petkimspor, Samsunspor deplasmanında

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk 3 maçını 2 galibiyetle geçerek Play-Off hattına yerleşen Aliağa Petkimspor yarın Samsunspor deplasmanına çıkacak. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bu sezon 2 galibiyetini de evinde alan Aliağa ekibi Samsun önünde ilk kez deplasmanda da kazanmaya çalışacak.