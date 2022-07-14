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Aliağa Petkimspor, Prewitt'le anlaştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aliağa Petkimspor, Prewitt'le anlaştı

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, 7'nci transferini gerçekleştirdi.

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, 7'nci transferini gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi ABD'li forvet Omar Prewitt'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Geçtiğimiz sezon Almanya temsilcisi Brose Bamberg forması giyen Omar Prewitt, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. 27 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Banvit'te forma giymişti. Aliağa Petkimspor, bu sezon Jeremy Simmons, Silas Melson, Ege Arar, Ömercan Engin, Dorukhan Engindeniz ve İsmail Cem Ulusoy'u renklerine bağladı. Aliağa Petkimspor iç transferde de kaptan Nusret Yıldırım ile ABD'li oyuncu Peyton'la sözleşme yeniledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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