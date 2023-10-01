Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka'yı 81-69 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, lige galibiyetle başlamalarının önemli olduğunu ancak yardımcı antrenörleri Murat Kaya'nın 9 yaşındaki kızı Leyla'nın 10 gündür yoğun bakımda olduğunu ve iyi haberler beklediklerini söyledi.

Gören, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, geçen sezonun play-off finalisti Pınar Karşıyaka'nın çok değerli bir takım olduğunu kaydetti.

İkinci devre çok baskın bir oyun ortaya koyduklarını belirten Gören, şöyle konuştu:

"Lige Pınar Karşıyaka'yı yenerek başladığımız için çok mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşları, bütün ekibi kutluyorum. Maça iyi hazırlandık. Kazandığımız için, sezona böyle başladığımız için çok mutluyuz. Bugün takımda oyuncu olarak eksikliğimiz yoktu ama idari ve teknik ekibimizde iki eksikliğimiz vardı. Haftalardır süren, sıkıntılı günlerimiz... Birisi genel menajerimiz Levent Türknas, ağır bir ameliyat geçirdi. Galibiyeti ona hediye ediyoruz ve en kısa zamanda aramızda olmasını temenni ediyoruz. Bundan da önemlisi yardımcı antrenörümüz Murat Kaya'nın kızı 9 yaşındaki Leyla'mız 10 gündür yoğun bakımda. Bütün Türkiye'nin bütün basketbol camiasının dualarını istiyorum. İnşallah bir soluk bekliyoruz ondan."

Ufuk Sarıca: "Lige böyle başlamak istemiyorduk"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da karşılaşmanın ikinci yarısında özellikle ribauntlarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Maçın ilk devresinde üstün olduklarını kaydeden Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok iyi de savunma yaptık ama o savunmanın karşılığı 6 sayılık bir fark değildi. Aliağa Petkimspor'un ribauntlarda fark yaratması, rakibimize ikinci atış şansı vermemiz ve bazı erken atışlarımız bizim maçı koparamamamıza neden oldu ama ikinci yarı bambaşka bir senaryo vardı. Aliağa Petkimspor'u da tebrik ediyorum, ikinci yarı hem çok yüzdeli ve tempolu oynadılar, kazanmayı hak ettiler. Lige böyle başlamak istemiyorduk. Ligin başı, gelişim göstermemiz gereken bir sürü konu var. 1-2 önemli parça var. bunları mutlaka bir an önce çok hazır hale getirmemiz lazım. Yani çalışıp da bunun üzerinde düzeltip devam edeceğiz. Sonuçta iyi bir kadromuz var, oyuncularıma ve takıma güveniyorum. Ama bir an önce de eksik parçaları işler hale getirmemiz lazım."