Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor, evinde son finalist Pınar Karşıyaka'yı 81-69 mağlup etti. Maçın yıldızları Efianayi ve Zoriks oldu.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 19, Efianayi 23, Yunus 3, Simmons 8, Aldridge 3, Emre 2, Zoriks 20, Mahir 2, Yavuz, Tayfun 1

PINAR KARŞIYAKA: Kenan 9, Hilliard 11, Martin 17, Hakan, Furkan 7, Carey 8, McCollum 6, Vitto Brown 11, Ergi, Thomas

1'İNCİ PERİYOT: 19-24

DEVRE: 36-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-54

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor evinde son finalist Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti: 81-69. Özellikle üçüncü ve dördüncü periyottaki etkili savunmasıyla galibiyete uzanan Aliağa ekibinde Efianayi 23 ve Zoriks 20 sayıyla maçın yıldızı oldu. Kötü atış grafiğiyle yenilgiye razı olan Karşıyaka'da en skorer isim ise 17 sayıyla Martin oldu.

Maça Martin'in üst üste iki 3 sayılık basketiyle başlayan Karşıyaka öne geçip dışarıdan Kenan, pota altından Carey'in katkısıyla farkı 9 sayıya çıkardı. Efianayi ve Thomas'la ev sahibinin farkı 3'e düşürdüğü anlarda Carey'in basket faulden bulduğu sayılar yeşil-kırmızılıların farkı yeniden açmasını sağladı. İlk periyot 19-24 sonuçlandı.

İkinci periyotta Petkimspor'un rakibini yakalamaya çalıştığı anlarda Furkan'ın pota altından basketleri Kaf-Kaf'ı oyunda tuttu. Soyunma odasına 36-42 girildi.

Üçüncü periyoda hızlı başlayıp Efianayi'yle skoru 44-44'e getiren Petkim, Thomas'la 49-48 öne geçerek farkı sürekli artırdı. Son saniyede Zoriks'in üçlüğüyle ev sahibi dördüncü periyoda 12 sayı farkla, 66-54 üstün başladı. Üçüncü periyotta Petkimspor'un bulduğu 30 sayıya Karşıyaka 12 sayıyla yanıt verebildi.

Son periyotta Hilliard'ın üçlüğüyle başlayıp farkı eritmeye çalışan Kaf-Kaf, McCollum'la üst üste hücumlardan yararlanamadı. Karşıyaka'nın hücumlardan boş dönüp 8 dakikada yalnız 5 sayı atabilmesiyle iyice üstünlüğü eline alan ev sahibi, Efianayi, Simmons, Yunus'la farkı açmayı sürdürüp salondan 81-69'luk galibiyetle ayrıldı.