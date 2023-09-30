Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka maçıyla sezona başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonuna yarın evinde Pınar Karşıyaka maçı ile başlayacak Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "Her geçen sene tempomuzu, ligdeki varlığımızı hem kulüp hem basketbol organizasyonu olarak artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona hazırlık dönemini verimli geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Sezon öncesinde yapılan takviyelerin ardından bir uyumu yakalamanın çok kolay olmadığını kaydeden Gören, "Halen hazırlık döneminin içerisindeyiz. Sonuçta 6-7 haftalık süreç bir takımın hazırlanması için kısa bir süreç ama biz bu süreyi elimizden geldiği kadar azaltmaya çalıştık." diye konuştu.

Gören, takım olarak Süper Lig'deki 4. sezonlarının olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Her geçen sene tempomuzu, ligdeki varlığımızı hem kulüp hem basketbol organizasyonu olarak artırmaya çalışıyoruz. Ligin önemli takımlarından birisi olmaya, istikrarı yakalamaya gayret ediyoruz. Lig yine zorlu olacak, biz de hedeflerimiz doğrultusunda kendimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız."

İlk hedeflerinin yarınki Pınar Karşıyaka maçı olduğunu belirten Gören, "Sezon hedefimiz maç maç ilerledikçe belirlemeye başlayacak. Yolda gelişmeye ve büyümeye gayret edeceğiz. Çok zorlu bir lig olacağı ortada. Sene başında çok büyük cümleler kullanmayı seven biri değilim. Ayaklarımızı da yere sağlam basarak gün gün değerlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.

Gören, Aliağa'nın basketbol kültürü olan bir ilçe olduğunu belirterek, "Bizi burada çok ciddi destekliyorlar ve sevgilerini esirgemiyorlar. Yeni sezonda biz onları sahada en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Onlar da bize desteklerini esirgemesinler. Onları gerçekten mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.