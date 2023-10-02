Aliağa Petkimspor, P. Karşıyaka'yı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında P. Karşıyaka'yı konuk eden Aliağa Petkimspor'da yeni transferlerden David Efianayi, Kristers Zoriks ve Khyri Thomas, gösterdikleri performansla galibiyetin mimar oyuncularından oldular.

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu katan Aliağa Petkimspor'da yeni transferlerden David Efianayi, Kristers Zoriks ve Khyri Thomas, P. Karşıyaka karşısında gösterdikleri performansla dikkat çektiler. David Efianayi 23 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Kristers Zoriks 20 sayıyla maçı noktaladı. Khyri Thomas ise 19 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik katkı verdi. Karşılaşma sonrasında da oyuncularını gösterdikleri performanstan ve oyundan dolayı kutlayan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "Bütün oyuncu arkadaşlarımızı ve ekibimi kutluyorum. Bütün hafta iyi hazırlandık. Aliağa'nın zor bir yer olması için yıllardır çalışıyoruz, bugün de onu gösterdik. Kazandığımız ve sezona böyle başladığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. - İZMİR