Aliağa Petkimspor, P. Karşıyaka'yı mağlup etti

Aliağa Petkimspor, İzmir derbisinde karşılaştığı P. Karşıyaka'yı 86-69 mağlup etmeyi başardı.

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, hazırlık maçı çerçevesinde P. Karşıyaka ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 35-35 eşitlik ile tamamlanan karşılaşmayı, Petkimspor 86-69 kazandı. Aliağa Petkimspor adına Khyri Thomas 22 sayı, 8 ribaund ve 3 asist, Yunus Emre Sonsırma 15 sayı, 4 ribaund ve 4 asist üretti. P. Karşıyaka'da ise Errick McCollum 27 sayı, 1 ribaund ve 3 asist, Jaylon Brown 9 sayı, 5 asist ile oynadı.

Öte yandan yeşil-kırmızlılarda Vitto Brown ve Kelan Martin maç kadrosunda yer almazken, Vernon Carey Jr. ilk periyotta yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi. - İZMİR