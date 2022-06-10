Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin'i transfer etti - Haberler

Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin'i transfer etti
AA - Ali Korkmaz - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan forvet Ömercan Engin'i transfer etti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan forvet Ömercan Engin'i transfer etti.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ailemize hoş geldin Ömercan Engin. Geçtiğimiz sezon Balıkesir forması giyen 1998 doğumlu forvet, yeni sezonda birlikte hedefe mücadelemiz için ter dökecek."
Bu sezon Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen 23 yaşındaki Ömercan Engin, 11,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla oynadı.
AA / Ali Korkmaz - Spor