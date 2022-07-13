Aliağa Petkimspor, Omar Perwitt'i transfer etti Aliağa Petkimspor, 27 yaşındaki ABD'li kısa forvet Omar Perwitt'i kadrosuna kattı. Aliağa Petkimspor, 27 yaşındaki ABD'li kısa forvet Omar Perwitt'i kadrosuna kattı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da transfer harekatı sürüyor. İzmir temsilcisi, bu çalışmalar çerçevesinde son olarak Brose Basket Bamberg forması giyen ABD'li oyuncu Omar Perwitt'i renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Aliağa Petkimspor, 27 yaşındaki kısa forvete "Hoş geldin" dedi. Omar Perwitt, geçtiğimiz sezon Brose Basket Bamberg formasıyla çıktığı maçlarda 12.2 sayı, 3.6 ribaund ve 3.6 asist ortalamasıyla mücadele etmişti. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Aliağa İzmir Spor Haberler

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