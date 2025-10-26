Haberler

Aliağa Petkimspor, Mersinspor'u 90-86 Yenerek Galibiyet Aldı

Aliağa Petkimspor, Mersinspor'u 90-86 Yenerek Galibiyet Aldı
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, Mersinspor'u 90-86'lık skorla mağlup etti. Maçta her periyot heyecan dolu anlara sahne oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı,

Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Utomi, Troy Selim Şav 8, Floyd 11, Scrubb 10, Boran Güler, Franke 21, Blumbergs 10, Yunus Emre Sonsırma, Sajus 10

Mersinspor: Cobbs 18, Cowan 19, Efe Ergi Tırpancı 7, White 5, Bentil 18, Olaseni 3, Kartal Özmızrak, March Jr, Leon Harun Apaydın, Saldivar 16

1.? ?Periyot: 26-23

Devre: 44-41

3.? ?Periyot: 66- 63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Mersinspor'u 90-86 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
