Aliağa Petkimspor Mersin Spor'u Ağırlıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, evinde Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladıktan sonra son 3 maçını üst üste kaybeden Aliağa Petkimspor yarın kötü seriye evinde Mersin Spor önünde son vermeye çalışacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Mersin Spor'un ligde 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Petkimspor hafta içinde FIBA Europe Cup C Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesmi deplasmanında Petrolina AEK Larnaca'ya 84-78 yenilmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor