Aliağa Petkimspor, Mersin Spor'u 90-86 Yenerek Galip Geldi

SALON: ENKA

HAKEMLER: Kerem Baki, Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı,

ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 20, Utomi, Troy Selim Şav 8, Floyd 11, Scrubb 10, Boran Güler, Franke 21, Blumbergs 10, Yunus Emre Sonsırma, Sajus 10,

MERSİN SPOR: Cobbs 18, Cowan 19, Efe Ergi Tırpancı 7, White 5, Bentil 18, Olaseni 3, Kartal Özmızrak, March Jr, Leon Harun Apaydın, Saldivar 16

1'İNCİ? ?PERİYOT: 26-23

DEVRE: 44-41

3.'ÜNCÜ ?PERİYOT: 66- 63

Basketbol Süper Ligi'nde evinde Mersin Spor'u konuk eden Aliağa Petkimspor mücadeleyi 90-86 kazanmayı başardı. Maçın ilk periyodunu 26-23 galip tamamlayan Aliağa Petkimspor devre arasına da 44-41 üstün girdi. İzmir ekibi başa baş geçen üçüncü çeyreği 66-63 galip tamamladı. Final bölümde de rakibine geçit vermeyen Aliağa Petkimspor salonda 4 sayı farkla galip ayrılmasını bildi.