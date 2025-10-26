Haberler

Aliağa Petkimspor, Mersin Spor'u 90-86 Yenerek Galip Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde Mersin Spor'u 90-86 mağlup etti. Maç boyunca başa baş giden mücadelede Aliağa Petkimspor, ilk yarıyı 44-41 önde kapadı ve son çeyrekte rakibine üstünlük sağlayarak maçı kazandı.

SALON: ENKA

HAKEMLER: Kerem Baki, Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı,

ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 20, Utomi, Troy Selim Şav 8, Floyd 11, Scrubb 10, Boran Güler, Franke 21, Blumbergs 10, Yunus Emre Sonsırma, Sajus 10,

MERSİN SPOR: Cobbs 18, Cowan 19, Efe Ergi Tırpancı 7, White 5, Bentil 18, Olaseni 3, Kartal Özmızrak, March Jr, Leon Harun Apaydın, Saldivar 16

1'İNCİ? ?PERİYOT: 26-23

DEVRE: 44-41

3.'ÜNCÜ ?PERİYOT: 66- 63

Basketbol Süper Ligi'nde evinde Mersin Spor'u konuk eden Aliağa Petkimspor mücadeleyi 90-86 kazanmayı başardı. Maçın ilk periyodunu 26-23 galip tamamlayan Aliağa Petkimspor devre arasına da 44-41 üstün girdi. İzmir ekibi başa baş geçen üçüncü çeyreği 66-63 galip tamamladı. Final bölümde de rakibine geçit vermeyen Aliağa Petkimspor salonda 4 sayı farkla galip ayrılmasını bildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Tarlasını sürerken patlamamış top mermisi buldu

Tarlasını sürerken karşılaştığı manzara şok etti
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

3 gol, 1 kırmızı! Dört maçlık yenilmezlik serileri sona erdi
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Galatasaray'a geri düşmek de fark etmedi! 3 golle 3 puan
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.