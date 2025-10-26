Aliağa Petkimspor, Mersin Spor'u 90-86 Yenerek 5. Haftayı Galibiyetle Kapattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Mersin Spor'u 90-86 yenerek bu sezonki 5. hafta mücadelesini galip tamamladı. Maç Enka Spor Salonu'nda oynandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Mersin Spor'u 90-86 yendi.
Salon: Enka
Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu Ünal, Ahmet Tatlıcı
Aliağa Petkimspor: Boran Güler, Efianayi 20, Franke 21, Blumbergs 10, Floyd 11, Kerem Soyuçaylı, Utomi, Yunus Sonsırma, Troy Selim Şav 8, Sajus 10, Scrubb 10
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Mersin Spor: Olaseni 3, Cobbs 18, March, Leon, Harun Apaydın, White 5, Kartal Özmızrak, Cowan 19, Cruz 16, Efe Ege Tırpancı 7, Bentil 18
Başantrenör: Can Sevim
1. Periyot: 26-20 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 43-37 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 66-63 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR