Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-74 mağlup etti. Thomas ve Efianayi'nin 26'şar sayısıyla Petkimspor galibiyete katkı sağladı.

ALİAĞA, -

SALON: Enka

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Duhan Köyiçi

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 26, Zoriks 13, Simmons 12, Aldridge 9, Tayfun, Emre 3, Efianayi 26, Mahir 5, Yavuz, Anıl Osman, Murat Kağan

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Berkay 10, Luther 10, Anderson 9, Dorukhan 9, Terry 14, Cruz 12, Ege Arar 4, Mustafa Baki, Ayberk 4

1'İNCİ PERİYOT: 29-15

İLK YARI: 51-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-62

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında sezona iyi başlangıç yapan iki Ege temsilcisini karşı karşıya getiren mücadelede Aliağa Petkimspor evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-74 mağlup etti.

Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 29-15, ilk yarısı 51-45, üçüncü periyodu da 76-62 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Ligde 7 haftada 5'inci galibiyetine ulaşan Petkimspor'da Thomas ve Efianayi 26'şar sayıyla takımlarının galibiyetine büyük katkı yaptı. Yabancılarından John Roberson ve Fatts Russel'ın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle maçlara eksik çıkıp rakibine farklı yenilen Manisa ekibi ise 4 galibiyette kaldı.