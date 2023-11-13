Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek zirveye ortak oldu

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da 94-74 yenerken evinde 4'te 4 yapıp zirve yarışına ortak oldu. Bu sezon iç sahada Pınar Karşıyaka, Galatasaray ve Tofaş'tan sonra sezonun flaş ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da yenmeyi başaran Petkimspor, 7 maçta 5 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Evlerinde çok tempolu ve sert oynadıklarını söyleyen antrenör Burak Gören, "İçerde çok güvenli oynuyoruz. Bu 4'üncü maçımız oldu. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. Ligin başı ama 7 maçta 5'inci galibiyetimizi aldık. Bizim için çok önemli çünkü bu ligde 4'üncü senemiz benim 3'üncü senem. Ufak ufak büyütmeye çalışıyoruz. Kağıt üzerinde belki bakıldığı zaman çok kuvvetli bir takım gibi gözükmüyoruz ama karakterlerle bunu fazlasıyla kapatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor