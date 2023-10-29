Aliağa Petkimspor Liderlik Koltuğuna Oturdu

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında evinde oynadığı müsabakada TOFAŞ'ı 107-100 mağlup ederek üst üste üçüncü maçını da kazandı. Böylece İzmir temsilcisi ilk 5 haftada 4. galibiyetini elde etti ve puan tablosunda da maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de bu önemli galibiyet sonrasında Yardımcı Antrenör Murat Kaya'nın 9 yaşındaki kızı Leyla'nın vefatı nedeniyle zor bir hafta geçirdiklerini belirterek, "Tüm hafta çok zorlu geçti bizim için. Belki ilk yarıda onun etkilerini çok yaşadık. İkinci yarıda soyunma odasında 17 sayı gerideydik. Kimliğimizi hatırlanmamız gerektiği söyledim. Çok inanılmaz bir oyuncu grubu var burada. Gerçekten birbirine bağlı, bizlere bağlı. Büyüdükçe öğreniyoruz, öğrendikçe büyüyoruz. Çok şükür, Aliağa'da basketbolu şu atmosfere getirdik. Sadece burayı Galatasaray, Beşiktaş, Efes maçlarında değil diğer maçlarda da bu şekilde atmosferi büyük halde gördük. Onların desteği ile kazandık. Yardımcı antrenörlerimiz Candost, İbrahim ve Derya'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Bütün hafta çok büyük emek verdiler. Çok küçük teselli ama galibiyeti Murat Kaya'ya, Göksun'a ve Elif'imize hediye ediyorum. Onları çok seviyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR