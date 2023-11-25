Aliağa Petkimspor, lider Fenerbahçe'ye meydan okuyor
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe'ye karşı galibiyet arıyor.
İZMİR,
BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 66-62 mağlup olan Aliağa Petkimspor yarın lider Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta mücadelesi saat 18.00'de başlayacak. Ligde 8 maçta 5 galibiyet alarak 6'ncı sırada yer bulan İzmir ekibi, 7 galibiyeti bulunan lider Fenerbahçe'ye iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor