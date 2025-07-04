Aliağa Petkimspor, Letonyalı Basketbolcu Roberts Blumbergs'i Transfer Etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Galatasaray ve Aris'te forma giymiş olan 27 yaşındaki Letonyalı uzun forvet Roberts Blumbergs'i kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 27 yaşındaki Letonyalı basketbolcu Roberts Blumbergs'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Roberts Blumbergs. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan, bir önceki sezon ise Yunan temsilcisi Aris'te EuroCup tecrübesi yaşayan başarılı uzun forvet Roberts Blumbergs, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.

Blumbergs'in Yunanistan Ligi'nde 2022-2023 sezonunda 27 maçta 9 sayı, 3,1 ribaunt ortalamaları yakaladığı, yüzde 53,6 saha içi isabet ve yüzde 45,3 üç sayı yüzdesiyle sezonu tamamladığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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