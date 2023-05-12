Aliağa Petkimspor, kritik maça çıkıyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında yarın Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. İzmir temsilcisi zorlu karşılaşmayı kaybettiği takdirde düşme hattına iyiden iyiye yaklaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 13.00'te Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nun seçim merkezi olarak kullanılacağından dolayı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, ligde 11 galibiyet, 16 mağlubiyetle 13. sırada yer alırken, Gaziantep Basketbol ise 9 galibiyet, 19 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.

İzmir temsilcisinin alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyet hedeflediği mücadelede, konuk ekip Gaziantep Basketbol ise düşme hattından kurtulmak için kazanmak istiyor.

Öte yandan İzmir ekibi, sezonun ilk devresindeki müsabakayı 86-55'lik skorla kaybetmişti. - İZMİR