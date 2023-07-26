Aliağa Petkimspor, Khyri Thomas'ı kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, son olarak Tofaş forması giyen 27 yaşındaki gard Khyri Thomas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Kristers Zoriks, Tayfun Erülkü, Yunus Emre Sonsırma, Emre Tanışan, David Efianayi ve Mahir Ağva'nın takıma katıldığını duyurmuştu. Petkimspor, bir takviye daha yaptı ve son olarak Tofaş'da gard pozisyonunda oynayan Khyri Thomas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "NBA patentli Birleşik Amerikalı oyuncu Khyri Thomas, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR