Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı 85-73 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Karşıyaka'yı 85-73 yenerken, devreye 57-31'lik skorla önde girdi.

Salon: ENKA

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu

Aliağa Petkimspor: Kerem Soyuçaylı, Boran Güler, Whittaker 6, Efianayi 16, Franke 10, Blumbergs 7, Mustafa Kurtuldum 4, Utomi 15, Yunus Emre Sonsırma 6, Troy Selim Şav 2, Sajus 19, Floyd

Karşıyaka : Moore 9, Samet Geyik 19, Chiozza 17, Akif Egemen Güven 8, Manning 4, Tarrant 5, Ege Özçelik 2, Alston 5, Mert Celep 4

1.? ?Periyot: 24-15

Devre: 57-31

3.? ?Periyot: 71-47

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında Karşıyaka'yı 85-73 yendi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor
