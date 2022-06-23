Aliağa Petkimspor, Jeremy Simmons'u transfer etti Aliağa Petkimspor, 32 yaşındaki ABD'li pivot Jeremy Simmos'u kadrosuna kattı. Aliağa Petkimspor, 32 yaşındaki ABD'li pivot Jeremy Simmos'u kadrosuna kattı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon TOFAŞ forması giyen 32 yaşındaki ABD'li pivot Jeremy Simmons'u renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Aliağa Petkimspor, tecrübeli oyuncuya "Hoş geldin" mesajı paylaştı. Simmons, geçtiğimiz sezon TOFAŞ formasıyla çıktığı maçlarda 9.1 sayı, 5.1 ribaund ve 1.1 asist ortalaması yakalamıştı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Aliağa İzmir Spor Haberler

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