Aliağa Petkimspor Jeremy Simmons ile bir sezon daha devam edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, iç transferde Jeremy Simmons ile bir sezon daha anlaştı. Simmons, geçen sezon takımıyla 30 maça çıkarken 13 sayı, 5.1 ribaund ve 1.1 asist ortalamasıyla oynadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon da ailesi ile birlikte, Simmons her zamanki yerinde! Jeremy Simmons tüm enerjisi ile birlikte hedefe yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle!" ifadelerine yer verildi.