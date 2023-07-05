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Aliağa Petkimspor Jeremy Simmons ile bir sezon daha devam edecek

Aliağa Petkimspor Jeremy Simmons ile bir sezon daha devam edecek

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, iç transferde Jeremy Simmons ile bir sezon daha anlaştı. Simmons, geçen sezon takımıyla 30 maça çıkarken 13 sayı, 5.1 ribaund ve 1.1 asist ortalamasıyla oynadı.

p> Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, iç transferde 34 yaşındaki ABD'li  forvet Jeremy Simmons ile bir sezon daha yola devam edeceklerini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon da ailesi ile birlikte, Simmons her zamanki yerinde! Jeremy Simmons tüm enerjisi ile birlikte hedefe yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle!" ifadelerine yer verildi.

Simmons, Petkimspor formasıyla 30 maça çıkarken maç başına 13 sayı, 5.1 ribaund ve 1.1 asist ortalamasını tutturdu. Aliağa temsilcisi 2 sezondur takımda forma giyerek kaptanlık da yapan Nusret Yıldırım'la ise vedalaştı. Nusret, Ayos Konyaspor'a imza attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Süper Ligi Sigorta Türkiye Spor Haberler

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