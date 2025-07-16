Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd'u Transfer Etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, deneyimli ABD'li pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı. Floyd, daha önce Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giymişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 28 yaşındaki ABD'li pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jehyve Floyd. Geçtiğimiz sezonlarda Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray formaları giymiş deneyimli uzun Jehyve Floyd, birlikte hedef yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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