Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd'u Kadrosuna Kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Amerikalı pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı.

Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, Amerikalı pivot Jehyve Floyd'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jehyve Floyd Geçtiğimiz sezonlarda Panathinaikos, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giymiş deneyimli uzun Jehyve Floyd, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi. - İZMİR