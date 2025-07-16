Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd'u Kadrosuna Kattı

Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd'u Kadrosuna Kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, deneyimli Amerikalı pivot Jehyve Floyd'u transfer etti. Kulüp, Floyd'un aralarına katılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Amerikalı pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı.

Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, Amerikalı pivot Jehyve Floyd'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jehyve Floyd Geçtiğimiz sezonlarda Panathinaikos, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giymiş deneyimli uzun Jehyve Floyd, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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