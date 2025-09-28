Haberler

Aliağa Petkimspor, İzmir Derbisinde Karşıyaka'yı Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Karşıyaka'yı 85-73 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maçın detayları ve oyuncu performansları haberimizde.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor, sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 85-73 mağlup etti.

Salon: Enka

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu

Aliağa Petkimspor: Kerem Soyuçalı, Boran Güler, Whittaker 6, Efianayi 16, Franke 10, Blumbergs 7, Mustafa Kurtuldum 4, Utomi 15, Yunus Emre Sonsırma 6, Troy Selim Şav 2, Sajus 19, Floyd

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Karşıyaka: Moore 9, Samet Geyik 19, Chiozza 17, Akif Egemen Güven 8, Manning 4, Tarrant 5, Ege Özçelik 2, Alston 5, Mert Celep 4

Başantrenör: Faruk Beşok

1. Periyot: 24-15 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 57-31 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 71-47 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
