Aliağa Petkimspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi İzmir'de karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Aliağa Petkimspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi yarın İzmir'de karşılaşacak.

Play-off mücadelesini sürdüren Aliağa Petkimspor ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin ENKA Spor Salonu'nda karşılaşacağı müsabaka yarın saat 18.00'de başlayacak.

Aliağa Petkimspor, lige verilen aradan önce 11 Şubat Pazar günü konuk olduğu TOFAŞ'a 84-71 yenildi.

İç sahada oynadığı 9 maçta sadece Anadolu Efes'e mağlup olan Aliağa Petkimspor, ligde 20 müsabakada 10 galibiyet ve 10 yenilgi yaşadı.