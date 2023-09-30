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Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka Süper Lig'de derbide karşı karşıya gelecek

Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcileri Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka yarın sezonun ilk haftasındaki derbide rakip olacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Yeni sezon öncesi ev sahibi Petkimspor 7 transfer yaparken, ligin son finalisti Pınar Karşıyaka ise 6 transferle kadrosunu takviye etti.