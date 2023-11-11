Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor Ege derbisinde karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekipleri Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. İki takım da bu sezon 6 haftayı 4'er galibiyet, 2'şer mağlubiyetle geçti.

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekipleri Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Geçen hafta oynadıkları maçları son anlarda kaybeden iki takım da bu sezon 6 haftayı 4'er galibiyet, 2'şer mağlubiyetle geçti.