Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor Ege Cup 2023 Turnuvası'nda karşı karşıya geldi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor, sezon öncesi Ege Cup 2023 Turnuvası'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Spor 100-91'lik skorla kazandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor, sezon öncesi Ege Cup 2023 Turnuvası'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Spor 100-91'lik skorla kazandı.
Hakemler: Alpe Altuğ Köselerli, Önder Yılmaz, Burak Durmuş
Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan 2, Kyhri Thomas 14, Dav Efeınay 18, Yunus Emre Sonsırma 17, Murat Meriç Kuntkerer 4, Mahir Agva 9, Peyton Aldridge 10, Jeremy Simmons 9, Tayfun Erülkü 8, Atacan Atsüren
Başantrenör: Burak Gören
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Daron Russell 18, John Roberson 18, Sinan Sağlam 4, Berkay Siniroğlu 6, Ryan Luther 3, Pako Cruz 11, Tolga Kaan Birer, Mustafa Baki Görür, Kaan Sarıaslan, Ayberk Olmaz 2, James Anderson 13, Emanuel Terry 25
Başantrenör: Ahmet Kandemir
1. periyot: 24-29 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)
Devre: 45-48 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)
3. periyot: 72-75 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine) - İZMİR