Aliağa Petkimspor İç Saha Performansıyla Dikkat Çekiyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde çıktığı 3 karşılaşmada da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. İzmir temsilcisi, dış sahada ise sadece 1 galibiyet alabildi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde çıktığı 3 karşılaşmada da rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Aliağa Petkimspor, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği iç saha performansıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Henüz evinde kayıp yaşamayan İzmir temsilcisi, bu süreçte konuk ettiği P. Karşıyaka'yı 81-69, Galatasaray'ı 76-74 ve Tofaş'ı da 107-100 mağlup etmeyi başardı. Böylece Aliağa Petkimspor, iç sahada 3'te 3 yapmış oldu. İzmir temsilcisi, sezonun 4. iç saha maçında 12 Kasım Pazar günü Manisa Büyükşehir'i konuk edecek.

Dış sahada 3 maçta 1 galibiyet

Evinde oynadığı maçlarda istediği sonuçları alan Aliağa Petkimspor, dış sahada oynadığı 3 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. İzmir temsilcisi, bu süreçteki maçlarda sadece deplasmanda Samsunspor'u yenmeyi başarırken Bahçeşehir ve Merkezefendi Belediyesi Basket'e ise kaybetti. Öte yandan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören ve ekibinin, bu sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. - İZMİR