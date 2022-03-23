Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın oynanacak

AFYON (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın yapılacak.

ENKA Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Ligde 4 galibiyet ve 19 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor son sırada yer alıyor. HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise aynı performansıyla rakibinin bir üst basamağında bulunuyor.