Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın oynanacak - Haberler

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Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın oynanacak

AA - Ercan Doğan - Spor
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Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın yapılacak.

AFYON (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın yapılacak.

ENKA Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Ligde 4 galibiyet ve 19 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor son sırada yer alıyor. HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise aynı performansıyla rakibinin bir üst basamağında bulunuyor.

AA / Ercan Doğan - Spor

Basketbol Süper Ligi, Sigorta, Afyon, Spor, Haberler

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