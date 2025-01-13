Aliağa Petkimspor, Hapoel Holon ile Zorlu Maça Çıkıyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la Macaristan'da karşı karşıya gelecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, play-in etabındaki ikinci maçta yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Macaristan'da oynanacak. Savaria Arena'daki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Seride 2 galibiyete ulaşan ekip, adını son 16 turuna yazdıracak. Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde Azerbaycan'da oynanan ilk müsabakayı temsilcimiz 82-81 kazanmayı başarmıştı.

Serinin üçüncü maça uzaması halinde ise iç saha avantajını elinde bulunduran İzmir ekibi, bu karşılaşmayı da 22 Ocak'ta Azerbaycan'da oynayacak.

Petkimspor formda

2025 yılına etkili bir giriş yapan Aliağa Petkimspor, şu ana kadar oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Yeni yılın ilk müsabakasında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Holon'u deviren İzmir ekibi, daha sonra ise Basketbol Süper Ligi'nde önce Büyükçekmece Basketbol'u daha sonra da Yalovaspor Basketbol'u mağlup etmeyi başardı. Böylece Aliağa Petkimspor, yeni yıla bir giriş yapmış oldu. - İZMİR