Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u yenerek kümede kalmayı garantiledi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattındaki Gaziantep Basketbol'u 80-79 yenen Aliağa Petkimspor, kümede kalmayı garantiledi. Son 4 haftada 3 galibiyetle toplam 12 galibiyete ulaşıp az da olsa yaşadığı düşme tehlikesini üzerinden atan Petkim, Play-Off yarışını da sürdürdü. Gaziantep maçını seçim nedeniyle Karşıyaka'da oynayan Petkimspor'da antrenör Burak Gören, 'Maç öncesi hesaplar nedeniyle kritik bir karşılaşmaydı. Biz de kendimizi alt sıralarda bulabilirdik. Bu sene çok şanssızlık yaşadık. Bizim için belki de sezonun en önemli maçını kendi sahamızda oynayamadık. Önemli bir galibiyet aldık. Halen Play-Off ve Avrupa şansımız devam ediyor' açıklamasını yaptı.