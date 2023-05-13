Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29'uncu haftasında Aliağa Petkimspor evinde Gaziantep Basketbol'u 80-79 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Ziya ÖzorhonALİAĞA PETKİMSPOR: Booth 17, Chery 10, Simmons 6, Perkins 18, Aldridge 11, Ege, İsmail Cem 10, Dorukhan, Ege 8, Yavuz, NusretGAZİANTEP BASKETBOL: Mc Intyre 24, Dotson 14, Metin, Egbunu 13, Frankamp 15, Can Uğur 4, Birkan, Luther 2, Muhsin 71'İNCİ PERİYOT: 19-19İLK YARI: 38-423'ÜNCÜ PERİYOT: 54-56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29'uncu haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Aliağa Petkimspor evinde Gaziantep Basketbol'u 80-79 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Bu sonucun ardından İzmir ekibi 12'nci galibiyetini alırken, Gaziantep temsilcisi parkeden 20'nci kez mağlup ayrıldı.Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodu 19-19 eşitlikle sona erdi. İlk bölümde ev sahibi ekip Booth, konuk takım ise Mc Intyre ile skor üretti. İkinci çeyreğe Muhsin'in sayılarıyla başlayan Gaziantep ekibine İsmail Cem ve Chery'nin üç sayılık basketleriyle karşılık veren İzmir temsilcisi, farkı 5 sayıya çıkardı: 34-29. Gaziantep Basketbol, kalan bölümde Can Uğur ve Mc Intyre'nin dış atışlarıyla üstünlük kurup Egbunu'nun smacıyla soyunma odasına 4 sayı önde girdi: 38-42.
Üçüncü periyoda Frankamp'in dış atışıyla başlayan Gaziantep Basketbol, çeyreğin başında farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 40-49. Ev sahibi ekip Aldridge'nin sayılarıyla farkı 2 sayıya kadar indirirken, son bölüme konuk takım 2 sayı üstün girdi: 54-56. Final periyodunda 6 kez skorda eşitlik yaşanırken, Aliağa Petkimspor bitime 10 saniye kala Perkins'in üçlüğüyle 80-79 öne geçti. Son hücumda Simmons, Mc Intyre'yi bloklayınca Aliağa Petkimspor maçı kazandı: 80-79.- İzmir
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