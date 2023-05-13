Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29'uncu haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Aliağa Petkimspor evinde Gaziantep Basketbol'u 80-79 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Bu sonucun ardından İzmir ekibi 12'nci galibiyetini alırken, Gaziantep temsilcisi parkeden 20'nci kez mağlup ayrıldı.

Üçüncü periyoda Frankamp'in dış atışıyla başlayan Gaziantep Basketbol, çeyreğin başında farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 40-49. Ev sahibi ekip Aldridge'nin sayılarıyla farkı 2 sayıya kadar indirirken, son bölüme konuk takım 2 sayı üstün girdi: 54-56. Final periyodunda 6 kez skorda eşitlik yaşanırken, Aliağa Petkimspor bitime 10 saniye kala Perkins'in üçlüğüyle 80-79 öne geçti. Son hücumda Simmons, Mc Intyre'yi bloklayınca Aliağa Petkimspor maçı kazandı: 80-79.