Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol maçını Karşıyaka'da oynayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol ile cumartesi günü karşılaşacak. Ancak pazar günü yapılacak genel seçim nedeniyle müsabaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde cumartesi günü evinde Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak Aliağa Petkimspor, rakibini Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek.

Aliağa temsilcisi, pazar günü yapılacak genel seçim nedeniyle müsabakayı Karşıyaka'da oynayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'nun seçim merkezi olarak kullanılacağı kaydedildi. Petkimspor'un maçın ertelenmesi için başvuru yaptığı ancak Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bu başvuruyu kabul etmediği bildirildi.