Aliağa Petkimspor, galibiyeti Genel Menajer ve Yardımcı Antrenörün ailelerine hediye etti

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Pınar Karşıyaka'yı yenen Aliağa Petkimspor, galibiyeti Genel Menajer Levent Türknas ve Yardımcı Antrenör Murat Kaya'nın ailelerine hediye etti. Genel Menajer Türknas'ın kalp ameliyatı geçirdiği, Yardımcı Antrenör Kaya'nın ise 9 yaşındaki kızının yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında son Play-Off finalisti Pınar Karşıyaka'yı evinde müthiş bir oyunla 81-69 yenen Aliağa Petkimspor, galibiyeti kalbinden bypass ameliyatı geçiren Genel Menajer Levent Türknas ve yoğun bakımda olan Yardımcı Antrenör Murat Kaya'nın 9 yaşındaki kızı Leyla'ya hediye etti. Yenilediği kadrosuyla güçlü rakibini Efianayi, Zoriks, Thomas gibi yabancılarının etkili oyunuyla yenip lige iyi başlayan Petkimspor'da Antrenör Burak Gören, "Basketbol kısmıyla alakalı çok kısa konuşacağım. Ligin ilk maçı, rakibimiz geçen yılın finalisti ve çok değerli bir ekipti. İkinci yarıda çok dominant oynadık. Kazanarak başladık" dedi.

"Oyuncu kadrosu olarak eksiğimiz yoktu ama idari ve teknik ekipte iki eksik vardı" diyen Burak Gören, "Haftalardır süren sıkıntılı günlerimiz, Genel Menajerimiz Levent Türknas ameliyat oldu, ağır bir ameliyattı, galibiyeti ona hediye ediyoruz. Bundan da önemlisi yardımcı koçumuz Murat Kaya, bu sene aramıza katıldı, abi-kardeş ilişkimizin olduğu biri. 9 yaşındaki kızı Leylamız yoğun bakımda, bütün Türkiye'nin dualarını istiyorum. İnşallah iyi bir sonuç bekliyoruz ondan" ifadelerini kullandı. Murat Kaya'nın ikiz çocuklarından Leyla'nın Ankara'da tedavi gördüğü öğrenildi.