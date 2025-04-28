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Aliağa Petkimspor, Galatasaray'ı Yenerek Ligde Kalma Umudunu Artırdı

Aliağa Petkimspor, Galatasaray'ı Yenerek Ligde Kalma Umudunu Artırdı
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BASKETBOL Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 86-81 yenen Aliağa Petkimspor, ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etti ve düşme hattındaki Manisa Basket'e 2 galibiyet fark attı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 86-81 yenen Aiağa Petkimspor ligde kalma yolunda çok kritik bir galibiyet elde etti. Ligde son 3 maç öncesi 10 galibiyete ulaşan Petkimspor, düşme hattındaki Manisa Basket'e 2 galibiyet fark attı. Manisa ekibinden ikili averajı kötü olan Aliağa temsilcisi, Büyükçekmece, Yalovaspor (D) ve Bursaspor kalan 3 maçta hata yapmayıp kurtuluşunu ilan etmeye çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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