Aliağa Petkimspor, Galatasaray'ı konuk edecek

İZMİR (İHA) – Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu müsabaka Aliağa Belediye Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas'ı konuk edecek. Bu zorlu müsabaka Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 1 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde 8. sırada yer alırken, konuk ekip Galatasaray ise 2 galibiyetle Basketbol Süper Ligi'nde 3. basamakta bulunuyor. Öte yandan karşılaşmayı Yener Yılmaz, Can Mavisu ve Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR