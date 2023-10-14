Aliağa Petkimspor, Galatasaray'ı ağırlıyor
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak. Takım kaptanı Yunus Emre Sonsırma'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maç saat 15.30'da başlayacak.
İZMİR,
BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk hafta evinde Pınar Karşıyaka'yı yenip ardından Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda mağlup olan Aliağa Petkimspor yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Petkim'de parmağından ameliyat olan takım kaptanı Yunus Emre Sonsırma forma giyemeyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor