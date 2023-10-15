Aliağa Petkimspor, Galatasaray Ekmas'ı mağlup etti

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray Ekmas'ı 76-74 mağlup etti. Ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçen maçta Aliağa Petkimspor, 2'de 2 yaptı.

ALİAĞA,

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Umut Özgün Ergün

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 13, Zoriks 15, Simmons 8, Aldridge 5, Tayfun, Efianayi 14, Murat Meriç 2, Mahir Ağva 6, Yavuz 9, Emre Tanışan 4

GALATASARAY EKMAS: Martin 25, İsmet 3, Samet 1, Radebaugh 5, Göksenin 9, Walden 13, Sadık Emir 3, Halilovic 6, Yeboah 3, Ahmet Buğrahan 16

1'İNCİ PERİYOT: 22-16

İLK YARI: 46-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-53

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor evinde Galatasaray Ekmas'ı mağlup etti: 76-74.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 22-16, ilk yarısı 42-36, üçüncü periyodu da 62-53 ev sahibinin üstünlüğüyle bitti. Galatasaray bitime 11 saniye kala Walden'la skoru 75-74'e getirip farkı 1'e indirse de ev sahibi Efianayi'nin serbest atışıyla durumu 76-74'e getirdi. Son hücumda sarı-kırmızılılar Walden'la 3 sayılık atıştan yararlanamayınca kazanan Petkim oldu. Ligde evinde 2'de 2 yapan Aliağa ekibinde Zoriks 15, Efianayi 14, Thomas 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Bu sezon 2'de 2 yaptıktan sonra ilk mağlubiyetiyle tanışan Galatasaray'a ise Martin'in 25 sayısı yetmedi.