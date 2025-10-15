Haberler

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda İlk Maçını Kazandı

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda İlk Maçını Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Bra'ov takımını 85-74 yenerek sezonu galibiyetle açtı.

FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun ilk maçında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Romanya ekibi CSM Corona Bra'ov'u 85-74 mağlup etti.

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Danilo Petkovic (Sırbistan)

Aliağa Petkimspor: Boran Güler 2, Efianayi 10, Franke 19, Blumbergs 14, Floyd 11, Kerem Soyuçaylı, Mustafa Kurtuldum 4, Utomi 6, Yunus Sonsırma 7, Troy Selim Şav 3, Sajus 9

Başantrenör: Özhan Çıvgın

CSM Corona Brasov: Tutu 9, Fofana 13, Nikolic 7, Maciuca 15, Johnson 14, Petica, Lapuste 1, Jurca 2, Osborne 5, Antonescu, Shephard 8, Sorodoc

Başantrenör: Florin Nini

1. Periyot: 22-16 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 50-35 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 68-55 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çatışmalar yeniden başladı! Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş

15 yaşındayken kayboldu sanılıyordu! Gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı
Şara, Putin'le görüşürken Esad bakın ne yaptı

Şara, Putin'le görüşürken Esad bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.