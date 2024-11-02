Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe ile Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 5. haftada yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 8. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 4 maçta yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ederken averajla ikinci basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta iç sahada aldığı A. Efes mağlubiyetini unutturmak için karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Sarı-lacivertliler ise üst üste 5. galibiyetini elde etmek için oynayacak.

Karşılaşmayı Can Mavisu, Ziya Özorhon ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR