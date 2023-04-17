Aliağa Petkimspor evinde güçlü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, evinde oynadığı son üç maçını kazanarak iç sahada önemli bir performans ortaya koydu.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon evinde gösterdiği inişli-çıkışlı performansla bir seri yakalayamamıştı. İzmir temsilcisinin, son haftalardaki taraftarının yoğun desteğiyle birlikte performansı da artışa geçti ve evinde oynadığı son üç maçta Bahçeşehir Koleji'ni 77-69, Konyaspor Basketbol'u 96-85 ve Pınar Karşıyaka'yı 90-85 mağlup etti.

Böylece Aliağa Petkimspor, evinde oynadığı son üç maçı kazanmayı başardı.

İzmir ekibi, bir sonraki iç saha maçında 29 Nisan Cumartesi günü Tofaş'ı konuk edecek. - İZMİR