Aliağa Petkimspor ev sahipliğinde Ege Cup 2023 başlıyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un ev sahipliği yapacağı Ege Cup 2023 yarın başlıyor. Turnuvada Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir B.B ve Merkezefendi Bld. Basket yer alacak.

İzmir'in basketboldaki temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesinde basketbol turnuvası düzenliyor. Petkimspor'un ev sahipliğinde geçecek olan Ege Cup 2023'de Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir B.B ve Merkezefendi Belediyesi mücadele edecek. Yarın başlayacak olan turnuvanın açılış maçlarında saat 15.30'da Merkezefendi Belediyesi - Bahçeşehir Koleji, saat 18.00'de ise Petkimspor - Manisa Büyükşehir B.B kozlarını Aliağa Bld. Spor Salonu'nda paylaşacak. - İZMİR