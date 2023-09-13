Aliağa Petkimspor ev sahipliğinde Ege Cup 2023 başlıyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un son yıllarda sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Ege Cup 2023 yarın başlayacak. Özel turnuvaya ev sahibi Aliağa Petkimspor'un yanı sıra Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Merkezefendi Belediyesi Basket katılacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde yarın saat 15.30'da Merkezefendi Belediyesi-Bahçeşehir Koleji, saat 18.00'de ise Petkimspor-Manisa BŞB karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor