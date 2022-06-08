Aliağa Petkimspor eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'le anlaştı - Haberler

Aliağa Petkimspor eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'le anlaştı
AA - Ali Korkmaz - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, eski oyuncularından Dorukhan Engindeniz'i transfer etti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, eski oyuncularından Dorukhan Engindeniz'i transfer etti.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize tekrar hoş geldin Dorukhan Engindeniz. Daha önce 2020-2021 sezonunda formamızı terleten Dorukhan Engindeniz, birlikte hedefe yolculuğumuz için tekrar aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
2020-2021'de Aliağa Petkimspor adına mücadele eden 29 yaşındaki kısa forvet, 2021-2022'de Türk Telekom formasıyla ligde 29 maçta 2,93 sayı ortalaması yakalamıştı.
AA / Ali Korkmaz - Spor