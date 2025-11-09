Aliağa Petkimspor, Esenler Erokspor'a Mağlup Oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde Esenler Erokspor'a 70-79 mağlup oldu. Maçın ilk yarısı oldukça çekişmeli geçerken, konuk ekip son periyotta farkı artırarak galip gelmeyi başardı.
ALİAĞA,
SALON: Aliağa Belediyesi Enka
HAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 20, Franke 18, Blumbergs 3, Yunus Sonsırma 6, Floyd 9, Utomi 3, Troy Selim Şav 4, Sajus 4, Scrubb 3
ESENLER EROKSPOR: Crawford 14, Galloway 13, Simmons 8, Cornelie 13, Egehan Arna 11, Pangos 4, Thomas Akyazılı 1, Thurman 6, Love 3, Ahmet Düverioğlu 6
1'İNCİ PERİYOT: 20-22
İLK YARI: 36-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-61
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste iki galibiyetin ardından evinde kendisi gibi son haftaların formda takımı Esenler Erokspor'a mağlup oldu: 70-79. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan maçın çekişmeli geçen ilk periyodu 20-22, ilk yarısı 36-37 sonuçlandı. Üçüncü periyotta farkı açan konuk ekip, son 10 dakikada 61-54 önde girdi. Son periyotta da hata yapmayan İstanbul ekibi salondan galibiyetle ayrıldı: 70-79. Ligde art arda üçüncü maçını kazanan Erokspor, 7 haftada 4 galibiyete ulaşırken, Petkimspor 3 galibiyette kaldı.