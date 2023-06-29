Aliağa Petkimspor, Emre Tanışan ile sözleşme imzaladı
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Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen Emre Tanışan'ı kadrosuna kattı. Tanışan'ın transferiyle ilgili açıklama yapan kulüp, birlikte hedefe yolculuk için Tanışan'ın aralarına katıldığını belirtti. Geçen sezon ligde iyi bir performans sergileyen Tanışan, ortalama olarak 3,87 sayı ve 2,57 ribaunt elde etti.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen Emre Tanışan'la sözleşme imzaladı.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Emre Tanışan. Geçtiğimiz sezon TOFAŞ forması giyen power forward Emre Tanışan, 'Birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
Emre Tanışan geçen sezon ligde 3,87 sayı ve 2,57 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Transferde David Efianayi, Yunus Sonsırma, Tayfun Erülkü'yü kadrosuna dahil eden İzmir temsilcisi Nusret Yıldırım, Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz, Ege Arar, Ömercan Engin, Yiğit Karalar ve Yavuz Gültekin'le yollarını ayırmıştı.