Aliağa Petkimspor, Emre Tanışan ile sözleşme imzaladı

Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen Emre Tanışan'ı kadrosuna kattı. Tanışan'ın transferiyle ilgili açıklama yapan kulüp, birlikte hedefe yolculuk için Tanışan'ın aralarına katıldığını belirtti. Geçen sezon ligde iyi bir performans sergileyen Tanışan, ortalama olarak 3,87 sayı ve 2,57 ribaunt elde etti.